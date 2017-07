CENTROSINISTRA: ANZALDI, A PIAZZA SANTI APOSTOLI RICORDINO NAUFRAGIO PASSATO

1 luglio 2017- 20:31

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "A Piazza Santi Apostoli avrebbero fatto bene a proiettare la puntata di ieri di Blob sull’Ulivo 1996-1998, su come è stato fatto saltare il primo governo di centrosinistra, con D’Alema che intervistato individua nientemeno che nei ‘prodiani azzeccagarbugli’ i responsabili della caduta e ha il coraggio di parlare di suicidio del professore, Bertinotti che accusa Prodi di non aver voluto in alcun modo dialogare con loro, Occhetto che ricorda che l’Ulivo non fu battuto da Berlusconi ma da una cospirazione interna al centrosinistra". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Ecco, per guardare al futuro -aggiunge- forse sarebbe bene ricordare come è andato, e anzi naufragato, il passato. Prima di dare giudizi sarebbe bene riguardarsi questo spaccato di politica italiana e farlo vedere a chi non lo conosce o se ne dimenticato".