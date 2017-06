CENTROSINISTRA: BERLUSCONI, NON CREDO A RITORNO PRODI, PENSA A FARE IL NONNO

23 giugno 2017- 13:42

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Ad un ritorno di Romano Prodi nell'agone politico "non ci credo proprio, perchè lui ha dichiarato che gli piace fare il nonno e devo dire che fare il nonno è molto più bello e molto più di soddisfazione che fare politica". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a Davide Parenzo, per 'L'aria che tira', in onda su La7.