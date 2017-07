CENTROSINISTRA: BERSANI, ALTERNATIVI A POLITICHE RENZI

1 luglio 2017- 18:51

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Nasciamo in alternativa" al Pd di Matteo Renzi "sui contenuti. Siamo contro il rifiuto dei problemi, la predicazione del bel tempo, la retorica delle eccellenze, la flessibilità come precarizzazione, la rottura con l'idea di rappresentanza, in nome di una governabilita' che prevede più potere con meno consenso". Lo dice Pier Luigi Bersani a Santi Apostoli. Bersani chiede in particolare "discontinuità" sulle scelte economiche, "basta con l'illusione degli sgravi, il lavoro non si fa con gli sgravi si fa con gli investimenti" e "basta bonus".