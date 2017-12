CENTROSINISTRA: BERSANI, FRATTURA NO TRA ME E RENZI MA IN ELETTORI

9 dicembre 2017- 18:51

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "La spaccatura profonda non è tra Bersani e Renzi ma nell'elettorato del centrosinistra che in gran parte si è sentito tradito". Lo dice Pier Luigi Bersani a Sky Tg24. "Comunque siamo in un proporzionale, la gente voterà dove la porta il cuore e poi in Parlamento si vedrà".