CENTROSINISTRA: BERSANI, PER MOLTI ELETTORI PAROLE RENZI COME ACQUA SU MARMO

1 luglio 2017- 18:26

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Noi vogliamo rivolgerci a tutto quel popolo di centrosinistra che se ne sta a casa, deluso e sfiduciato, e che magari oggi ha sentito passare in tv il comizio di Renzi e gli passa sulla testa come acqua sul marmo". Lo dice Pier Luigi Bersani a Santi Apostoli. "Ma ci rivolgiamo anche a tutti quelli che potrebbero parlare e invece stanno zitti e fermi. Ma noi vogliamo reagire o no? Noi possiamo accettare che a poco a poco la destra prenda in mano il paese?", aggiunge.