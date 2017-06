CENTROSINISTRA: BONELLI, ANCHE VERDI IL PRIMO LUGLIO CON PISAPIA

29 giugno 2017- 11:46

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - “Il primo luglio noi Verdi saremo 'Insieme' a Giuliano Pisapia e il Campo progressista. Si tratta di un appuntamento molto importante per coinvolgere tutti i cittadini che vogliono partecipare, nessuno escluso”. Lo annuncia il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. “Di fronte alle politiche aggressive di Renzi, ad un centrodestra sempre più di stampo salviniano ed un Movimento 5 Stelle che assume posizioni intolleranti su immigrazione e diritti superando a destra le posizioni della Lega, per il bene e il futuro dell'Italia -aggiunge- riteniamo che sia doveroso e urgente dare vita ad una alleanza per il governo dell'Italia che non sia solo elettorale ma culturale e politica, che possa essere punto di riferimento per la maggioranza degli italiani".