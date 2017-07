CENTROSINISTRA: BONELLI, IN PIAZZA PER PROGETTO CHE INCLUSA ECOLOGIA

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Siamo qui per costruire un'Italia nuova che sostituisca quella colonizzata dalle lobby del petrolio grazie al governo Renzi". Lo ha detto Angelo Bonelli a Santi Apostoli. "Come la stragrande maggioranza dei cittadini qui in questa bellissima piazza, noi -aggiunge il leader verde- vogliano l'Italia dalle utili grandi opere che si chiamano trasporto pubblico, piano contro il dissesto idrogeologico e contro la siccità (i nostri acquedotti perdono il 40% di acqua potabile). Ma anche un'Italia amica della scuola e della ricerca e che dia un futuro di lavoro non precario ai giovani. E' necessario aprire gli spazi della politica perché solo con il confronto e la partecipazione dei cittadini possiamo avviare quella transizione ecologica ormai non più rinviabile"."La proposta di Pisapia - ha concluso Bonelli - e' importante perché vuole unire il Paese: non si tratta di ri-rifondare la sinistra ma di costruire un progetto nuovo e innovativo che includa l'ecologia, il lavoro, il civismo e anche la sinistra".