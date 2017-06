CENTROSINISTRA: CUPERLO, SERVE UNITà, PD ABBANDONI ISOLAMENTO

15 giugno 2017- 18:10

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Centrosinistra anno zero: se uno mette in fila le cose, più o meno capisce questo". Lo scrive Gianni Cuperlo su Facebook. E argomenta: "Il campo storico che diede vita all’Ulivo oggi è diviso", "sotto la guida di Renzi si è consumata una scissione. Fuori dal Pd è nato un movimento che non riconosce alla guida e alla politica attuale del Partito Democratico la legittimità per guidare una ricomposizione del campo progressista. Ricomposizione per la quale lavora da mesi Giuliano Pisapia e che troverà nella piazza romana del 1° luglio un momento significativo". "La realtà è che senza quel pezzo di società che sta fuori dal Pd un centrosinistra largo, civico, di governo, semplicemente non vince. (...) Ugualmente un Partito Democratico votato a organizzare la sua propaganda tra social e tv col miraggio di farcela da solo rischia seriamente la sconfitta o l’epilogo di un altro governo con la destra", osserva Cuperlo."Tertium non datur. E allora? -prosegue Cuperlo- Allora dovremmo tutti avere coraggio e lucidità per guardare alla storia. Quella della sinistra che ha trovato sempre nelle proprie fratture la radice delle sue sconfitte" e quindi per "ridare al Paese un governo democratico, laico, progressista" occorre "spendere ogni fatica, ogni energia, nella costruzione di ponti tra forze, partiti, movimenti e ogni forma organizzata di impegno che condivida lo stesso spirito e traguardo".