CENTROSINISTRA: CUPERLO, SERVE UNITà, PD ABBANDONI ISOLAMENTO (2)

15 giugno 2017- 18:10

(AdnKronos) - "Il tema ora -sottolinea Cuperlo- non è uscire da un accampamento per entrare in un altro. Il nodo vero è capire se il centrosinistra è una somma di realtà o di roccaforti. Noi di SinistraDem-Campo Aperto questa meta la vogliamo raggiungere. Lo facciamo battendoci dentro il Partito Democratico e come è accaduto in questi anni cercando un cammino condiviso con altri. In questo senso la via più ragionevole davanti a tutti è in un cammino federativo"."Con questo spirito lotteremo in ogni modo perché il Pd e la sua guida abbandonino il sentiero dell’isolamento. Mai come oggi una cosa è vera: il centrosinistra esiste, vive, vince se torna a fare esistere, vivere e vincere i suoi principi, la sua idea di giustizia e liberazione umana, le ragioni della sua unità".