CENTROSINISTRA: DA EX-AP A DELLAI, PD STRINGE SU LISTA 'CENTRISTA'/ADNKRONOS

12 dicembre 2017- 19:05

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Il progetto sulla carta è ormai definito. Una lista 'centrista' in coalizione con il Pd formata da componenti e personalità d'area. Dentro ci sarebbero Centro democratico di Lorenzo Dellai e poi Pier Ferdinando Casini con Gianpiero D'Alia e Gianluca Galletti, Giuseppe De Mita, esponenti dell'associazionismo, da Sant'Egidio alle Acli. Resta incerto Bruno Tabacci. E poi, ovviamente, il gruppo di Ap che guarda ai dem, capeggiato da Beatrice Lorenzin. Un gruppo intende giocare da 'azionista di maggioranza' della formazione con il ministro della Sanità con il ruolo da frontwoman. L'ufficializzazione della cosa ci sarà nei prossimi giorni. Non appena saranno chiuse le questioni interne ad Ap e alla 'separazione consensuale' tra gli alfaniani. Verso il Pd, con Lorenzin, ci sarebbero già Fabrizio Cicchitto, alcuni esponenti campani, due senatori di 'peso' in termine di consensi ovvero il calabrese Antonio Gentile e il siciliano Giuseppe Castiglione. "Entro Natale sarà tutto pronto", dicono dal Pd. C'è chi stima che la formazione centrista possa raggiungere il 2,5%. Non ci crede Pino Pisicchio che pure dovrebbe far parte dell'operazione. "Così è difficile. Servirebbe qualcosa in più...". O meglio, una leadership capace di attrarre consensi. Come quella di Paolo Gentiloni, azzarda qualcuno nelle chiacchiere da Transatlantico. "Come un listino del presidente alle regionali".