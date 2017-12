CENTROSINISTRA: DA EX-AP A DELLAI, PD STRINGE SU LISTA 'CENTRISTA'/ADNKRONOS (2)

12 dicembre 2017- 19:05

(AdnKronos) - Intanto oggi sia Dellai che Casini sollecitano una chiusura in tempi ravvicinati del progetto centrista. "Se non ora, quando? È veramente il caso che i moderati, che in questi anni hanno appoggiato i governi Letta, Renzi e Gentiloni, abbandonino gli indugi ed organizzino una lista capace di superare lo sbarramento e di dare alla coalizione di centrosinistra un contributo di serietà e di cultura di governo", sottolinea Casini. "Le discussioni di queste ore sono più che comprensibili, ma adesso è giunta l'ora di organizzarsi e di non perdere altro tempo. Senza di noi, la coalizione rischia di non essere competitiva: abbiamo personalità del governo, come Beatrice Lorenzin e Gian Luca Galletti, che hanno lavorato bene e che sono chiamate ad un supplemento di impegno", incalza.Anche Dellai spinge per concretizzare quanto prima il progetto e lo fa con una lettera aperta rivolta a tutti i possibili 'contraenti'. Un'iniziativa, spiega, "rivolta da un lato ad alcuni esponenti politici oggi in Parlamento, tra gli altri Beatrice Lorenzin, Gianpiero D'Alia, Giuseppe De Mita, Bruno Tabacci, Pino Pisicchio, e dall'altro a tutte le persone, i movimenti e le esperienze civiche che possono portare un contributo in un questo passaggio certo difficile, ma che nel contempo hanno voglia di immaginare un percorso nuovo e di lungo periodo".