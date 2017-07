CENTROSINISTRA: D'ALEMA, SI CONSOLIDA IPOTESI LAVORO COMUNE CON PISAPIA

19 luglio 2017- 16:59

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - “Credo che oggi sia una giornata molto positiva innanzitutto per le conclusioni cui è giunto l’incontro tra Pisapia e Speranza. Si rafforza e si consolida un’importante prospettiva di lavoro comune, che potrà ulteriormente allargarsi in modo fecondo". Lo afferma in una nota Massimo D'Alema. "Personalmente –aggiunge- mi ha fatto molto piacere l’utile e amichevole conversazione avuta con Giuliano Pisapia”.