CENTROSINISTRA: DAMIANO, SPERO SI CREINO CONDIZIONI PER ALLEANZA

1 luglio 2017- 17:17

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Sono venuto per ascoltare e mi auguro che, anche grazie a questa iniziativa, si creino le condizioni per costruire un'alleanza di centrosinistra che si candidi a governare il Paese". Lo dice Cesare Damiano del Pd al suo arrivo in Piazza Santi Apostoli, alla manifestazione di Giuliano Pisapia.