CENTROSINISTRA: D'ATTORRE, PISAPIA CHIARO SU DISCONTINUITà CON RENZI

23 giugno 2017- 14:09

Roma, 23 giu, (AdnKronos) - "In questi giorni Giuliano Pisapia ha detto parole molto chiare, sottolineando la necessità di costruire un centrosinistra largo e innovativo sul terreno della discontinuità. Renzi dovrebbe avere quella generosità e lungimiranza che hanno i veri leader, che comprendono quando è il momento di favorire l'apertura di una nuova fase". Lo ha dichiarato Alfredo D’Attorre, deputato di Articolo 1, ospite della trasmissione Coffee Break su La7. “Con Pisapia – ha aggiunto D’Attorre – stiamo costruendo l’iniziativa del 1 luglio a Piazza Santi Apostoli. Comincia il cammino di un nuovo soggetto di centrosinistra, che sui temi fondamentali, dal lavoro alla sanità, dalla scuola all'ambiente, si caratterizzerà su un progetto di radicale cambiamento”.“Per questo voglio fare un appello accorato a quegli elettori di centrosinistra più delusi che magari potrebbero avere una remora a votare nei ballottaggi pensando di fare un favore a Renzi: il voto riguarda le città, andate a votare e scegliete i candidati di centrosinistra che, al di là delle discussioni nazionali, sono i più attrezzati per governare. Inoltre il voto per il centrosinistra nei Comuni, secondo me, può favorire anche un’evoluzione positiva a livello nazionale”, ha concluso.