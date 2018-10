20 ottobre 2018- 12:19 Centrosinistra: Demos a Napoli al lancio di Alleanza Solidale

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Continua la diffusione territoriale della nuova rete federativa Demos-Democrazia Solidale: oggi Paolo Ciani e Mario Giro saranno relatori, tra altri, a Napoli al lancio di ‘Alleanza Solidale’ promossa da Nello Formisano". Si legge in una nota. "Siamo lieti che dopo la convention fondativa di Roma e lo ‘sbarco’ in Toscana della settimana scorsa, oggi a Napoli parta questa nuova esperienza di Alleanza Solidale. Demos si è proposto così, come un soggetto a cui possono aderire esperienze locali che condividono con noi una lettura della società e la proposta di una politica attenta alle istanze degli ultimi, non improvvisata, non contro qualcuno, che persegua il bene comune. Solo ripartendo 'dal basso' e dai territori, potremmo riavvicinare tanti ormai delusi dalla politica”, afferma Paolo Ciani, Consigliere Regionale del Lazio e portavoce di Demos.