CENTROSINISTRA: FASSINO, LARGO E INCLUSIVO, ARGINE A DESTRA E M5S (2)

29 dicembre 2017- 18:35

(AdnKronos) - "Grande -prosegue Fassino - è dunque la responsabilità del centrosinistra e forte deve essere l’impegno per chiamare a raccolta tutte le migliori energie della società italiana in uno slancio di rinascita del Paese. E in questo impegno prezioso e’ il contributo che può venire dai compagni e amici di Area Progressista e dalla lista 'Insieme', concorrendo insieme al Pd e alle altre forze della coalizione ad un programma fondato su obiettivi di crescita economica, di lavoro e prosperità sociale, di diritti, giustizia e solidarietà, capace di raccogliere la fiducia degli italiani".