CENTROSINISTRA: FASSINO, SPIACE PER PISAPIA, CONTINUA IMPEGNO PD PER ALLEANZA

6 dicembre 2017- 18:47

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "La decisione di Giuliano Pisapia di rinunciare amareggia perché in queste settimane di confronto con Campo Progressista erano stati individuati temi di comune impegno per l’avvio di una nuova stagione del centrosinistra". Lo ha dichiarato Piero Fassino della Direzione del Pd."Su misure di protezione sociale, norme in materia ambientale, legge sul fine vita e ius soli - ha sottolineato Fassino - si è sviluppato infatti un confronto proficuo che ha individuato proposte condivise e di comune impegno, una parte delle quali incluse nella legge di bilancio all’esame del Parlamento".