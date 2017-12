CENTROSINISTRA: FASSINO, SPIACE PER PISAPIA, CONTINUA IMPEGNO PD PER ALLEANZA (2)

6 dicembre 2017- 18:47

(AdnKronos) - “Sullo ius soli in particolare - ha voluto ribadire Fassino - è stata accolta e condivisa la sollecitazione a perseguire tutte le iniziative necessarie per la sua approvazione, come dimostra la calendarizzazione al Senato dell’esame del provvedimento, impegno ribadito più volte e ancora nella giornata di oggi dal presidente dei Senatori Pd Zanda. Spiace dunque un atto di rinuncia che tuttavia non indurrà il Pd a mutare le scelta di perseguire con determinazione i provvedimenti convenuti con Pisapia e Campo Progressista, a partire dal ricercare tutte le convergenze politiche che consentano di portare all’esame dell’aula il provvedimento legislativo sullo ius soli". “Così come proseguirà l’impegno del Pd - ha concluso Fassino - per la costruzione di una alleanza di centrosinistra aperta e inclusiva su un programma di forte innovazione e di ampio respiro sociale".