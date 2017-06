CENTROSINISTRA: FRATOIANNI, ALTERNATIVI A RENZI, PISAPIA SCELGA

20 giugno 2017- 16:55

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Alle ultime elezioni amministrative la sinistra, le liste civiche di sinistra hanno avuto dei risultati molto positivi, basta pensare oltre 20% di voti a Padova o a Catanzaro, il 5% a Genova. Ora, al ballottaggio di domenica prossima mi auguro che vadano a votare in tanti , che non ci sia ancora troppa astensione. E poi mi auguro che la destra peggiore, quella leghista, quella fascista venga respinta dal voto popolare". Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, in un’intervista al Tg1.“Io dopo il voto di domenica – prosegue il segretario di SI - vorrei costruire un soggetto unitario della sinistra capace di costruire l’unità attorno ad un programma chiaro, una sinistra che torni a fare il suo mestiere, rimetta al centro della politica i diritti delle persone, quei diritti sociali strappati in questi anni da leggi ingiuste, che hanno aumentato precarietà, esclusione e diseguaglianze. Ecco questa è l’alleanza a cui vogliamo lavorare".Insomma Pisapia dovrà scegliere o voi o il Pd? “Io credo che Pisapia debba scegliere cosa serve a questo Paese: io credo che serva una radicale alternativa alle politiche del governo di questi anni, politiche del Pd che hanno ridotto i diritti, aumentato la povertà. Che in sostanza hanno peggiorato la qualità della vita dei cittadini. Se sceglie in questa direzione noi saremo pronti anche con lui a costruire una proposta unitaria".