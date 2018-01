CENTROSINISTRA: GELO PD-BONINO, DA RADICALI NO A OFFERTA 'INSIEME'/ADNKRONOS

2 gennaio 2018- 20:47

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - Nessun passo avanti nella giornata di oggi. Anzi. E, al momento, resta chiusa l'ipotesi di alleanza tra Pd e la lista +Europa, promossa da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova. Con l'aggiunta dell'irritazione della leader radicale per le voci, circolate in ambienti dem, che ridurrebbero tutta la faccenda a una questione di candidature. "Di male in peggio", attacca Bonino in una lunga nota. La replica dal Pd è affidata al vicesegretario Maurizio Martina che assicura l'impegno della "macchina organizzativa" dem a venire incontro a +Europa nella raccolta firme, ma senza cambiare le regole: "Noi non possiamo cambiare l'interpretazione delle leggi", chiarisce Martina. E anche dal Viminale, chiamato in causa da Della Vedova che ha parlato di "muro di gomma" da parte del ministro Marco Minniti, arriva una precisazione: la legge sulla raccolta firme è chiara, non sono possibili interpretazioni.Una sequenza che fa confermare, in serata, al segretario radicale Riccardo Magi che +Europa correrà da sola alle elezioni: "Non c'è stata la volontà politica da parte del Pd" di risolvere la questione firme. Magi declina anche l'offerta di 'Insieme', la lista promossa da Verdi, socialisti e ex-prodiani di unire le forze in una lista comune alleata con il Pd. "Il nostro è un progetto politico che può esprimersi solo attraverso la presentazione di una nostra lista".