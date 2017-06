CENTROSINISTRA: GOTOR, BENE PISAPIA, ALTERNATIVI A PD

23 giugno 2017- 18:11

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Ho apprezzato le parole di Giuliano Pisapia di oggi. Il nuovo soggetto politico dovrà essere alternativo e autonomo dal Pd a trazione renziana, con cui bisognerà avere un rapporto competitivo e sfidante, senza però perdere di vista che i nostri avversari sono la destra e le forme vecchie e nuove di demagogia". Lo dichiara in una nota Miguel Gotor, senatore di Articolo1 - Movimento democratico e progressista."È importante in questa fase di composizione e ricomposizione del quadro politico non avere atteggiamenti settari, ma confrontarsi con gli altri in modo largo e inclusivo. Basti pensare, ad esempio, che Matteo Renzi tra le primarie del 2013 e quelle del 2017 ha perduto oltre seicentomila voti personali, un elettorato che lo ha sostenuto e al quale dobbiamo rivolgerci con una nuova proposta ancorata ai valori di un centrosinistra radicalmente innovativo in cui viva il progetto di una solida sinistra riformatrice e di governo", conclude Gotor.