CENTROSINISTRA: IUS SOLI DIVIDE PD-CP, A UN PASSO DA ROTTURA

5 dicembre 2017- 19:32

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Il colloquio in Corea tra Lorenzo Guerini e Ciccio Ferrara non ha accorciato le distanze. Lo stop sullo Ius Soli, messo su un binario morto con il calendario votato oggi al Senato, mette in bilico il dialogo avviato tra Pd e Campo progressista. "C'è un arretramento serio. Il Pd così sceglie Alfano...", dicono da Cp. Per Giuliano Pisapia, si riferisce, la legge sulla cittadinanza sarebbe una condizione fondamentale per l'alleanza. Del resto la nota diffusa dal portavoce di Cp, Alessandro Capelli, è indicativa: "E' inaccettabile che si continui a giocare con la vita di un milione di bambine e bambini, di famiglie, di compagne e compagni di classe, degli insegnanti e di tutte e tutti coloro che come noi oggi si aspettavano un calendario dei lavori del Senato diverso".Domani ci sarà una riunione a Roma con Giuliano Pisapia per fare il punto della situazione. Tra i suoi c'è una certa fibrillazione. Oggi capanelli continui alla Camera. Del resto, il tempo stringe. E ancora il movimento animato da Pisapia non ha ancora deciso una collocazione. Un attendismo che, come riferisce oggi La Stampa, avrebbe spazientito anche Giulio Santagata, prodiano della prima ora, che stava dando una mano al progetto dell'ex-sindaco di Milano nell'ottica di una coalizione con il Pd.