CENTROSINISTRA: IUS SOLI DIVIDE PD-CP, A UN PASSO DA ROTTURA (2)

5 dicembre 2017- 19:32

(AdnKronos) - Per Mdp la rottura tra Campo progressista e il Pd sarebbe imminente. "Gli ex-Sel verranno con noi e Grasso. Laura Boldrini, compresa. Tabacci e qualcun altro no, ma gli altri verranno tutti", è la convinzione dei bersaniani. Versione smentita da Cp. "Non ci spacchiamo tra ex-Sel e gli altri. Non è così". Da domenica, con l'acclamazione di Grasso leader, c'è una certa euforia dalle parti di 'Liberi e Uguali', come si chiamerà la lista per le politiche. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione del simbolo alla presenza del presidente del Senato. E l'annuncio di "alcune personalità importanti del mondo del cattolicesimo sociale che verranno con noi".