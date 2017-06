CENTROSINISTRA: LAFORGIA, AVANTI INSIEME SENZA VETI

16 giugno 2017- 20:14

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "La sinistra non si costruisce né con le interviste, né con gli appelli e nemmeno con i veti. Ma con la pazienza di tenere un filo tra storie, mondi, biografie, passioni diverse. Se è la politica poi a tirarlo, quel filo, diventa tutto più semplice. Domani sarò in piazza con la CGIL, domenica 18 andrò al Brancaccio e l'1 Luglio con Pisapia, Bersani e tanti altri in Piazza Santi Apostoli. Avanti, insieme". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Articolo 1 Mdp a Montecitorio Francesco Laforgia.