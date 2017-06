CENTROSINISTRA: LAFORGIA, DOMANI CON PISAPIA SI APRE NUOVA STAGIONE

30 giugno 2017- 16:33

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Domani con Pisapia si aprirà una nuova stagione. Saremo in piazza insieme, per un nuovo centrosinistra, per l'Italia. Costruiremo l’alternativa per i tanti elettori di sinistra che in questi anni avevano perso le speranze. Saremo autonomi e alternativi al Pd". Lo dice il presidente dei deputati di Articolo 1- Mdp a Montecitorio, Francesco Laforgia, sulla manifestazione di domani in piazza Santi Apostoli, a Roma.