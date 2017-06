CENTROSINISTRA: LAFORGIA, PISAPIA CHIARO, NOI ALTERNATIVI A PD

23 giugno 2017- 14:38

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Autonomi e alternativi al Pd. Giuliano dice parole di chiarezza. L'1 luglio costruiremo l'alternativa per i tanti elettori di sinistra che in questi anni avevano perso le speranze". Lo scrive su Facebook il presidente dei deputati di Articolo 1- Mdp a Montecitorio, Francesco Laforgia, in riferimento alla manifestazione organizzata da Mdp e Campo progressista, il 1 Luglio in piazza Santi Apostoli, a Roma.