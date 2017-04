CENTROSINISTRA: LAFORGIA, RENZI HA VOCAZIONE A ISOLAMENTO

27 aprile 2017- 17:51

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Renzi ha la vocazione all’isolamento. Mi pare che non abbia nessuna intenzione di stringere alleanze e per questo noi abbiamo il compito di costruire un nuovo centrosinistra che metta insieme quanto di buono è nato in questi mesi, da Articolo 1 a Giuliano Pisapia”. Lo dichiara Francesco Laforgia, presidente dei deputati di Articolo 1 – Mdp a Montecitorio.