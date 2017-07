CENTROSINISTRA: LEOLUCA ORLANDO, PRONTO A DARE MANO PER CAMPO LARGO

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Fatemi costruire un campo largo, forse per questo posso essere utile". Lo dice Leoluca Orlando dal palco a Santi Apostoli. Il sindaco di Palermo rivendica la sua esperienza fuori dai partiti. "Non ho nessun partito da scassare. A me la domanda 'a chi appartieni' fa stare male. E per questo appaio ruvido o scortese. Evitare che stare assieme sia un unione di partitini nostalgici del passato".