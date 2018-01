CENTROSINISTRA: MAGI A MARTINA, DA PD NO VOLONTà POLITICA SUPERARE OSTACOLI

2 gennaio 2018- 20:05

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Martina dice che le leggi vanno rispettate. Rispondo non c'è stata la volontà politica da parte del Pd di dare un'interpretazione della legge elettorale più coerente con la Costituzione" in modo da superare il problema della raccolta firme. Così Riccardo Magi, segretario dei Radicali, ribatte a Maurizio Martina, vicesegretario dem, parlando con l'Adnkronos. "Noi abbiamo passato gli ultimi mesi a parlare con tutti i soggetti istituzionali dal Parlamento, a palazzo Chigi, al Viminale, al presidente Mattarella -prosegue Magi- e tutti ci hanno dato ragione a parole ma non è successo nulla. E' mancata la volontà politica e istituzionale" di risolvere la questione. E quindi? "Quindi noi andremo avanti da soli".