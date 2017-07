CENTROSINISTRA: MALAN, A PIAZZA SANTI APOSTOLI ENNESIMA SCISSIONE

1 luglio 2017- 20:41

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Mentre il centrodestra si compatta e vola nei sondaggi, oggi a Roma in piazza Santi Apostoli si consuma l'ennesima scissione a sinistra, secondo una tradizione ormai consolidata che vede i partiti di quell'area politica incapaci di trovare accordi e intese che possano durare più di qualche mese". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Lucio Malan."Anche quando il centrosinistra dovesse riuscire a trovare una sintesi, difficilmente -aggiunge- gli elettori si fideranno. Troppe faide, troppi personalismi e correnti si registrano al suo interno, da sempre. Al contrario il centrodestra, fatta eccezione per qualche momento di debolezza, è sempre stato capace di proporre progetti chiari e concreti per l'Italia. La ritrovata unità d'intenti, ancora da affinare ma espressa chiaramente dalla volontà di tutte le parti in causa, sarà la nostra carta vincente alle prossime elezioni politiche”.