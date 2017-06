CENTROSINISTRA: MDP, 1° LUGLIO IN PIAZZA, NOI INFRASTRUTTURA PROGETTO

14 giugno 2017- 17:07

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Il primo luglio in piazza Santi Apostoli a Roma metteremo le basi per quella nuova grande Alleanza del cambiamento che abbiamo lanciato a Milano e che è indispensabile per ridare una casa ai milioni di cittadini di centrosinistra che non hanno condiviso le politiche attuate negli ultimi anni”. Questo l’avvio della ‘Lettera ai militanti’ pubblicata sul sito di Articolo 1 – Mdp. “Il primo luglio è l’inizio di quello a cui abbiamo lavorato da subito, un nuovo centrosinistra di governo aperto e grande, capace di rimettere al centro il lavoro, i diritti e la lotta contro le diseguaglianze, in radicale discontinuità con gli errori degli ultimi anni, con radici solide e ben connesse ai nostri valori di sempre, ma adatto ai tempi nuovi”. "Andiamo (torniamo) a Santi Apostoli con le nostre storie e le nostre idee. Portiamo con noi il lavoro di questi mesi, i contenuti dai quali abbiamo deciso di partire a Fondamenta, la forza e le strutture che siamo riusciti a darci, le relazioni tra noi e con la gente che abbiamo cominciato a costruire. Articolo 1 sarà protagonista di questa nuova sfida. Saremo l’infrastruttura fondamentale del progetto che verrà”.