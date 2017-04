CENTROSINISTRA: MDP, DOPO PRIMARIE VOTO PIù VICINO, PISAPIA FEDERI SINISTRA

26 aprile 2017- 19:40

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Se la suspense per le primarie di domenica non è molta, a tenere banco nei conciliaboli in Transatlantico è quello che succederà dal giorno dopo i gazebo dem. La vittoria di Matteo Renzi è scontata per tutti. Ad offuscarla potrebbe essere solo il dato dell'affluenza. L'ultimo sondaggio in circolazione oggi a Montecitorio parlava di una percentuale non oltre il milione e 300mila. Un dato però che non cambierebbe quello di cui tutti parlano alla Camera: l'apertura di uno scenario nuovo. Che comprende la possibilità del voto anticipato. Tanto che a Montecitorio oggi c'era chi leggeva anche in questa chiave la sollecitazione del presidente Sergio Mattarella sulla legge elettorale. "La tensione tra Renzi e il governo diverrà ogni giorno più insostenibile", prevede Davide Zoggia di Mdp che oggi ha partecipato ad un incontro alla Camera con parlamentari e amministratori locali a cui era presente Giuliano Pisapia. Proprio per la piega che potrebbero prendere le cose dopo la reinvestitura di Renzi alla guida del Pd, a sinistra dei dem la situazione è in movimento. Per i dempro, Pisapia "potrebbe essere il federatore dell'area di sinistra". E pare che nell'incontro di oggi si sia fatto qualche passo avanti in questo senso. L'ex-sindaco di Milano, si riferisce, "è in campo. Ha detto che si aspetta dal Pd una decisione entro 20 giorni, un mese, su coalizione sì oppure no. Ma oggi Renzi ha già risposto quando ha detto che domenica alle primarie si sceglie anche il candidato premier...". Insomma, non c'è aria di ok alla coalizione.