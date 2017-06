CENTROSINISTRA: MELONI (PD), DI FRONTE A PISAPIA RENZI NON SI CHIUDA IN FORTINO

30 giugno 2017- 14:27

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Nel 2010 e nel 2011, negli stessi giorni in cui Matteo Renzi organizzava la Leopolda, la segreteria del Partito democratico decise di riunire i circoli del partito. Facevo parte di quella segreteria e posso dire che fu un errore: sarebbe stato meglio andare a confrontarci con le energie, anche fortemente critiche, che arrivavano da Firenze, che arroccarci in un rassicurante fortino. Allo stesso modo, credo che ora, a qualche anno di distanza, Matteo Renzi faccia un errore a chiudersi nel suo fortino, convocando una riunione dei circoli del Pd (che credo non si tenesse da quel 2011) proprio nello stesso giorno in cui Giuliano Pisapia organizza un incontro rivolto a unire il centrosinistra". Lo afferma Marco Meloni, deputato Pd e direttore della Scuola di Politiche di Enrico Letta. "Convocarla a Milano, poi, nella città di cui Pisapia è stato un ottimo sindaco, mi sembra -aggiunge- un'inutile provocazione. Domani sarò, da Democratico, a Roma, nella piazza-simbolo dell'Ulivo, e quindi del Pd: per ascoltare e affermare la testarda volontà, che considero un dovere, di stare insieme. Di dialogare per unire i democratici, i riformisti e i progressisti italiani e per rafforzare così uno dei pilastri -quello di centrosinistra- della democrazia italiana".