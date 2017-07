CENTROSINISTRA: MESSAGGIO FERILLI, 'CARI COMPAGNI, RIUNITE SINISTRA'

1 luglio 2017- 17:22

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Sabrina Ferilli 'torna' a casa. L'attrice romana, da sempre dichiaratamente di sinistra, e che alle comunali aveva esplicitato il suo voto per la grillina Virginia Raggi, ha inviato un messaggio alla manifestazione a piazza Santi Apostoli con Giuliano Pisapia. Gad Lerner, 'presentatore' della kermesse, ha letto il messaggio di Ferilli dal palco: "Cari compagni, motivi di lavoro mi impediscono di essere lì in questo importante incontro che non a caso avete chiamato Insieme. Sono vicina a questa iniziativa che spero possa riunire tutte quelle anime della Sinistra che in questo momento si sentono confuse e non rappresentate. Ho sempre pensato che il Paese ha bisogno di più Sinistra per ristabilire la cultura della giustizia sociale e della rappresentanza di classe. Un abbraccio. Sabrina Ferilli".