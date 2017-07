CENTROSINISTRA: MONGIELLO (PD), BASTA DIVISIONI E SEGUIRE MODELLO PUGLIA

1 luglio 2017- 15:56

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - “Mi auguro che le divisioni interne al centrosinistra possano finire presto e che si possa tornare in fretta a ricostruire una coalizione progressista e democratica. Il modello da seguire è quello della Puglia, unica regione in cui il centrosinistra ha vinto alle ultime amministrative, non a caso correndo unito e compatto”. Lo afferma la deputata del Pd Colomba Mongiello.