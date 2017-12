CENTROSINISTRA: NASCE CIVICA POPOLARE, FRONTEGGEREMO DERIVA POPULISTA

29 dicembre 2017- 11:21

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - I rappresentanti di Alternativa Popolare, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, L'Italiaépopolare, Italia dei Valori hanno deciso -come anticipato dall'Adnkronos- di dare vita ad una lista che "è il primo passo - si legge in una nota del comitato promotore- per la costituzione di una forza politica di ispirazione popolare europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese". "Obiettivo fondamentale sarà combattere le crescenti disuguaglianze; risollevare la condizione sociale ed economica del ceto medio; sostenere le famiglie e le imprese. La lista si pone perciò a sostegno dell'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura; sarà guidata da Beatrice Lorenzin; avrà come denominazione 'Civica Popolare' e nel simbolo una margherita che simboleggia la convergenza di diverse sensibilità su un progetto politico al servizio del Paese. Nel rispetto di questa impostazione - conclude la nota - l'iniziativa è fin da subito aperta a tutte le esperienze civiche e politiche e a quanti intendono concorrevi".