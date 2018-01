CENTROSINISTRA: ORLANDO, ACCORDO CON BONINO VA FATTO ASSOLUTAMENTE

9 gennaio 2018- 10:46

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Reputo preziosa la presenza di una figura come Emma Bonino in Parlamento, e un bene per la democrazia italiana la presenza dei radicali in una partita come questa: il tema 'Europa sì-Europa no' è fondamentale". Dunque l'accordo tra Pd e +Europa va chiuso "assolutamente". Lo afferma il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ospite di Agorà su Rai 3.Per il Guardasigilli, "queste elezioni sono un referendum sulla nostra permanenza in Europa: il polo attorno al Pd è l'unico che fermamente vuole un Italia dentro l'Europa". E a chi gli chiede delle distanze tra Bonino e il ministro dell'Interno Marco Minniti sul tema migranti, "non è che in un polo politico - replica - si sia d'accordo al 100% su tutto". Ma "entrambi pensano non si possa mettere un tappo, a differenza di quel che pensano M5S e destra".