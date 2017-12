CENTROSINISTRA: ORLANDO, COALIZIONE MENO AMPIA è MENO FORTE, PD RIFLETTA

7 dicembre 2017- 18:21

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Non posso che essere d'accordo con Prodi, la sua è una constatazione". Lo dice Andrea Orlando a margine del convegno Dems su l'ambiente sulle parole di Romando Prodi riguardo al mancato accordo tra Pd e Campo progressista di Giuliano Pisapia, che il Professore ha definito una 'frittata' non riuscita. "Pisapia va ringraziato, purtroppo il suo sforzo non si è concretizzato e ora, visto che viene meno" una lista a sinistra nella coalizione, "occorre che il Pd copra quella domanda di politiche di sinistra anche su proposte che riguardano il futuro", aggiunge il ministro della Giustizia. Di certo, osserva, "una coalizione meno ampia è meno forte e credo che il Pd debba prendersi il tempo di riflettere perché siamo in una fase del tutto nuova".