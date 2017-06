CENTROSINISTRA: PISAPIA A RENZI, APERTURA COSì NON SI PUò FARE

9 giugno 2017- 16:24

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Io sono per il massimo dell'unità ma non si può fare un'apertura dopo mesi e mesi in cui abbiamo cercato le modalità di una coalizione di centrosinistra in discontinuità anche a livello di merito e e di metodo passato". Giuliano Pisapia, leader di Campo progressista, risponde così a RaiNews24 alla possibilità di un'alleanza con Matteo Renzi"Dopo una sconfitta come quella che c'è stata ieri prima di fare un'apertura del genere bisogna ragionarci e sopratutto ragionare partendo da una constatazione oggettiva: quel tipo di alleanza con la destra o centrodestra è un'alleanza perdente per il Paese e per la buona politica", aggiunge.