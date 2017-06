CENTROSINISTRA: PISAPIA A RENZI, COERENZA é ANCORA VIRTù

7 giugno 2017- 20:50

Milano, 7 giu. - (AdnKronos) - “A Renzi dico che la coerenza è ancora una virtù. Ho già risposto in passato. Stiamo lavorando ad un nuovo centrosinistra che lanceremo il 1 luglio. E non sono certo io ad aver proposto questa legge elettorale che non permette le coalizioni. Se mi sta proponendo posti in lista dico che non mi interessa”. Così Giuliano Pisapia, leader di Campo Progressista commenta le dichiarazioni di Matteo Renzi.