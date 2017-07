CENTROSINISTRA: PISAPIA, DA SOLI NON SI VA DA NESSUNA PARTE

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "'Insieme' è il titolo della giornata" perchè "da soli non si va da nessuna parte e se vogliamo trovare insieme il modo per rendere giusta questa società, non c'è altra strada di quella che stiamo percorrendo insieme". Lo dice Giuliano Pisapia da Roma, a Santi Apostoli.