CENTROSINISTRA: PISAPIA, DISCONTINUITà NON è RIPICCA MA SERVE AL PAESE

1 luglio 2017- 19:08

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Serve una "discontinuità netta non per ripicca e personalismi, non per antipatia per uno o più leader ma perchè vediamo le difficoltà del Paese". Lo dice Giuliano Pisapia a Santi Apostoli.