CENTROSINISTRA: PISAPIA E BERSANI LANCIANO CASA COMUNE, ORA DISCONTINUITà/ADNKRONOS (3)

1 luglio 2017- 20:09

(AdnKronos) - In piazza tanti esponenti politici. Dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, a Massimo D'Alema fino alla delegazione Pd di Andrea Orlando, Nicola Zingaretti e Gianni Cuperlo. "Non eravamo qui per assistere alla nascita di un partito, un partito c'è già, eravamo qui per ascoltare parole di unità per un centrosinistra largo", ha detto il Guardasigilli. Quanto a D'Alema osserva: "Andremo alle elezioni ognuno con la sua piattaforma. Se noi avremo un grande successo, come io spero, sarà possibile riaprire un discorso col Partito democratico per spingerlo a tornare ad essere una forza che vuole fare il centrosinistra, perché il centrosinistra non è una parola, è una politica. E la politica del Pd di questi anni non è stata una politica di centrosinistra, sennò non saremmo qui". Dal palco a Santi Apostoli parla anche il costituzionalista Valerio Onida: "Noi - dice - non vogliamo essere i fedelissimi di nessuno, ma ci aspettiamo che nasca una esperienza collettiva, non siamo alla ricerca di un leader, non siamo alla ricerca di unanimità ma di dialogo. Mai di compromessi al ribasso".