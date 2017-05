CENTROSINISTRA: PISAPIA, GOVERNO Nè CON FI Nè CON M5S

2 maggio 2017- 21:18

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Personalmente mai accetterei di sostenere un governo con Berlusconi, creerebbe più confusione e darebbe spazio a chi rappresenta tutto quel mondo. La sinistra e destra deve mantenere limiti precisi". Lo dice Giuliano Pisapia a Otto e mezzo. Quanto a "un governo col M5S non potrei sostenerlo, perché non ha una anima di sinistra, con loro si possono fare alcune battaglie come i diritti civili e sul reddito di cittadinanza strutturato senza essere solo ideologia".