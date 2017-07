CENTROSINISTRA: PISAPIA, NO SOLO DIRE MA FARE COSE DI SINISTRA

1 luglio 2017- 18:59

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Non bisogna dire solo cose di sinistra ma fare cose di sinistra. La politica deve tornare a cambiare la vita delle persone. La politica non è avere tanti like, la politica non è l''io' ma è il 'noi'". Lo dice Giuliano Pisapia a Santi Apostoli.