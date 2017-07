**CENTROSINISTRA: PISAPIA, OGGI PARTE NUOVA CASA COMUNE**

1 luglio 2017- 18:58

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Da oggi parte la casa comune per un nuovo centrosinistra". Lo dice Giuliano Pisapia a Santi Apostoli. "Uniti e radicalmente innovativi. Se noi non riusciamo a dare una casa comune radicalmente innovativa rispetto al passato, noi non riusciremo a raggiungere l'obiettivo".