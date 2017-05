CENTROSINISTRA: PISAPIA, POSSIBILE MI CANDIDI A POLITICHE

2 maggio 2017- 21:07

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Candidato alle politiche? Non necessariamente, forse sì, mai dire mai in politica". Lo dice Giuliano Pisapia a Otto e mezzo. Quanto all'ipotesi di una candidatura con Mdp, l'ex-sindaco di Milano osserva: "Se fosse un partito di scissionisti non mi candiderei, se fosse un campo largo allora ci posso pensare".