CENTROSINISTRA: PISAPIA, RIDARE DIGNITà AL LAVORO, ERRORE ART.18

1 luglio 2017- 19:17

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Il primo dovere è restituire dignità al lavoro. In tempi non sospetti ho detto che sarebbe stato un errore abolire l'art.18 e non lo dico per motivi ideologici". Lo dice Giuliano Pisapia a Santi Apostoli.