CENTROSINISTRA: PISAPIA VEDE SPERANZA, 'NO VETI' MA SI NON SI FIDA/ADNKRONOS

6 giugno 2017- 16:52

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Venticinque giorni decisivi. Per superare veti, unire quello che c'è in campo, mettere nero su bianco un programma, un nome e un simbolo. La dead line è il primo luglio, giorno dell'assemblea convocata a Roma da Giuliano Pisapia. Un percorso a tappe forzate con diversi nodi ancora da sciogliere. Primo tra tutti, la diffidenza reciproca tra l'ex-sindaco di Milano e Sinistra Italiana. In mezzo, Mdp che tesse la tela dell'operazione e cerca di accorciare le distanze. Stamattina ne hanno discusso Roberto Speranza e Pisapia. Un incontro riservato per fare il punto della situazione e definire le prossime mosse. Una cabina di regia permanente, intanto, da qui al 1° luglio. Con un paio di appuntamenti sensibili in mezzo. La manifestazione della Cgil del 17 giugno e quella del 18, convocata dai comitati del No al referendum di Tomaso Montanari e Anna Falcone. E gli occhi sono puntati su quello che farà Pisapia. "Per noi quello del 17 è un momento fondativo e se lui non ci sarà...", dicono da Sinistra Italiana. L'ex-sindaco, da parte sua, ha smentito, a Speranza prima e poi in una nota, che ci siano veti nei confronti di Nicola Fratoianni e i suoi. "Se di paletti vogliamo parlare -specifica il leader di Campo progressista-, questi devono essere saldamente fissati sui temi che vogliamo indicare come priorità dell’azione politica di questo nuovo e inclusivo centrosinistra di governo".