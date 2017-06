CENTROSINISTRA: PISAPIA VEDE SPERANZA, 'NO VETI' MA SI NON SI FIDA/ADNKRONOS (2)

6 giugno 2017- 16:52

(AdnKronos) - Ma al di là della smentita sui veti "su persone o gruppi", come ha sottolineato Pisapia, è sulla prospettiva che per Sinistra Italiana vanno chiarite le cose: "Pisapia e Bersani parlano di centrosinistra di governo. Ma il nostro progetto è per una forza saldamente di sinistra e nettamente alternativa al Pd di Renzi. Non vorremmo scherzetti dopo le elezioni...", si fa presente. "Quelli di Mdp vogliono portare dentro Pisapia a tutti i costi ma non è che c'è solo lui -dicono in Sinistra Italiana- le personalità che potrebbero concorrere a questo progetto sono tante. Laura Boldrini e Pietro Grasso, per dire". Di qui la suggestione di primarie per la leadership. "Potrebbe essere una soluzione", suggeriscono da Si. "Vediamo", è la risposta che viene da Mdp. "La priorità è quella di costruire un campo largo, aperto ai soggetti che possono allargare questo campo. Pisapia è tra questi, ma anche i promotori della manifestazione del 18", osserva Speranza che nel pomeriggio sarà, insieme a Nicola Fratoianni, al sit in fuori da Montecitorio organizzato dal Comitato per la democrazia Costituzionale (gli stessi dell'iniziativa del 18 giugno) sulla legge elettorale.